Американский аналитик предрек мировую катастрофу из-за санкций против РФ

30 янв. 18:44

Аналитик Washington Post Энтони Файола опубликовал прогноз влияния на мировую экономику новых санкций США против России. Файола прежде всего напоминает, что Россия является одним из важнейших мировых экспортеров углеводородов, металлов и сельскохозяйственного сырья.

Если Запад запретит или затруднит покупку российских товаров, это станет ударом не только по России, но по многим цепочкам поставок на глобальном уровне. Из-за этого пострадают сырьевые рынки, так как вырастут в цене газ, никель, медь и платина, а значит, подорожают многие и многие производства, включая автомобильную и космическую отрасль.

Запрет на российское зерно, в свою очередь, приведет к инфляционной спирали на рынке продуктов питания, при этом многие страны и так переживают сейчас пик роста цен на продовольствие. Негативное влияние будет оказано и на американское общество, так как в супермаркетах подорожает значительное число товаров.