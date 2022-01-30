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Американский аналитик предрек мировую катастрофу из-за санкций против РФ

Американский аналитик предрек мировую катастрофу из-за санкций против РФ

Аналитик Washington Post Энтони Файола опубликовал прогноз влияния на мировую экономику новых санкций США против России. Файола прежде всего напоминает, что Россия является одним из важнейших мировых экспортеров углеводородов, металлов и сельскохозяйственного сырья.

Если Запад запретит или затруднит покупку российских товаров, это станет ударом не только по России, но по многим цепочкам поставок на глобальном уровне. Из-за этого пострадают сырьевые рынки, так как вырастут в цене газ, никель, медь и платина, а значит, подорожают многие и многие производства, включая автомобильную и космическую отрасль.

Запрет на российское зерно, в свою очередь, приведет к инфляционной спирали на рынке продуктов питания, при этом многие страны и так переживают сейчас пик роста цен на продовольствие. Негативное влияние будет оказано и на американское общество, так как в супермаркетах подорожает значительное число товаров.

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