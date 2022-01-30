У Армена Саркисяна остались сутки на то, чтобы остаться президентом Армении

30 янв. 18:29

В парламенте Армении сегодня прокомментировали процесс принятия отставки президента Армении Армена Саркисяна. Напомним, 23 января он подал прошение об отставке в связи с отсутствием у института армянского президента каких-либо значимых полномочий.

Пресс-секретарь спикера парламента Цовинар Хачатрян сообщила, что в соответствии с законодательством Армении у Армена Саркисяна остались ровно сутки на то, чтобы отозвать заявление об отставки. Если этого не произойдет, он лишится должности автоматически.

Как пишет Спутник-Армения, Цовинар Хачатрян добавила, что пока в парламент не поступало каких-либо новых заявления Саркисяна. Также он не обращался в Национальное собрание с отзывом первоначального прошения об отставке.