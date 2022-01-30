Мевлют Чавушоглу: настало время для развития отношений Турции с Бахрейном

30 янв. 17:43

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отбыл сегодня с визитом в Бахрейн. По его словам, сейчас самое время для развития отношений двух стран. "Следует добиться того, чтобы 50-летие установления дипломатических отношений между двумя странами стало краеугольным камнем двустороннего сотрудничества", - сказал он.

Как пишет Анатолийское агентство новостей, Чавушоглу добавил, что сближение Турции и Бахрейна в интересах их соседей, поскольку у двух стран есть общее понимание "целостного, стабильного и безопасного региона Персидского залива".

"Новый период диалога и сотрудничества в нашем регионе открывает окно возможностей для установления прочного мира, стабильности и процветания. Турция готова внести свой вклад в региональное сотрудничество, основанное на взаимном уважении и общем видении", - подчеркнул глава турецкой дипломатии.