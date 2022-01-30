Посольства России и США в Ереване оказались под угрозой взрыва

30 янв. 17:29

Как сообщили сегодня в полиции Армении, житель Еревана угрожал взорвать посольства России и США. Инцидент произошел еще во вторник, но информация о нем была озвучена только в воскресенье.

"25 января около 16:50 в полицию поступил сигнал об этом. Личность указанного лица уточняется, на следующий день он был подвергнут приводу в отделение", - цитирует ереванских полицейских news.am.

Другим армянским СМИ удалось установить, что угрожал взорвать посольства некий Е. Петросян, живущий на улице Сармена, 13. Не уточняются мотивы злоумышленника в теракте против дипломатов РФ и США.