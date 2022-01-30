"Северный поток-2" будет запущен не раньше второй половины 2022 года

30 янв. 17:14

Глава Федерального сетевого агентства Германии Йохен Хоман заявил сегодня, что сертификацию оператора трубопровода "Северный поток-2" не удастся завершить в первом полугодии 2022 года.

"Необходимая для сертификации компания в соответствии с германским законодательством учреждена и внесена в торговый регистр. Но не хватает дальнейших шагов. Мы ожидаем, что Nord Stream 2 подаст все необходимые документы", - приводит слова Хомана ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что рассмотрение сертификации оператора начнется только после того, как будут получены все необходимые документы. "Окончание рассмотрения заявки едва ли будет возможно в первом полугодии", - сообщил он.