Ильхам Алиев: Азербайджан и Россия работают как близкие друзья и партнеры

30 янв. 16:25

В передаче "Формула власти" первого заместителя гендиректора ТАСС Михаила Гусмана на телеканале "Россия 24", посвященной 30-летию восстановления независимости Азербайджана и 60-летнему юбилею президента Ильхама Алиева ведущий в беседе с азербайджанским лидером отметил особые позитивные отношения между ним и президентом Владимиром Путиным.

Ильхам Алиев подтвердил, что лидеры России и Азербайджана установили прочные личные связи. "С президентом Российской Федерации мы встречаемся довольно часто и в России, и в Азербайджане. Наше общение и встречи дают очень позитивный импульс развитию нашего взаимодействия. Политическое взаимодействие находится на очень высоком уровне", - сказал он.

Также в передаче были продемонстрированы кадры поздравления Ильхама Алиева с 60-летним юбилеем Владимиром Путиным. "Благополучия, процветания его стране, прежде всего. Я знаю уже много лет: главная цель его жизни, как и любого порядочного человека, который занимает столь высокий пост, заключается в том, чтобы его стране было хорошо, его людям было хорошо, азербайджанскому народу чтобы было хорошо. Я желаю, чтобы он был успешен в реализации своих жизненных целей и установок", - заявил в декабре прошлого года президент России.

"Он должен знать, что у него есть друзья, в том числе в России. Надеемся, что и он относится к России с такими же чувствами. Желаю ему всего самого доброго и поздравляю с юбилеем", - заключил Владимир Путин.

Ильхам Алиев в беседе с Михаилом Гусманом отметил также активное гуманитарное взаимодействие России и Азербайджана. "Нужно обязательно отметить, как мы всегда делаем с президентом России, сотрудничество в гуманитарной сфере. Оно является образцом сотрудничества между соседями. В России высоко оценят, что более 330 школ с обучением на русском языке существует в Азербайджане, а также филиалы ведущих российских вузов и достаточно насыщенная культурная программа. Мы находимся в постоянном контакте и работаем как близкие друзья и партнеры", - сообщил он.