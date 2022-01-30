Казахстанские полицейские задержали кладбищенского вандала

30 янв. 16:09

Казахстанские правоохранители задержали человека, подозреваемого в погромах на православном кладбище в городе Уштобе в Алматинской области, - сообщает казахстанская полиция.

"В разрушении мест захоронений подозревается 34-летний житель города Уштобе, страдающий психическим расстройством. Его причастность к уголовному правонарушению подтверждается свидетельскими показаниями и результатами экспертиз. Установлено, что осквернение захоронений произошло 16 января", - говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте полиции, передает РИА Новости.

Известно, что на кладбище повреждены и разрушены 14 мест захоронений: на них вырваны металлические оградки, разломаны деревянные и железные кресты, разбросаны надгробные надписи и памятные венки. Оскверненные захоронения расположены на краю кладбища.

Подозреваемого госпитализировали в областной психоневрологический диспансер, - говорится в сообщении.

Напомним, накануне президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил министру внутренних дел Ерлану Тургумбаеву найти вандалов, осквернивших кладбище, и привлечь их к ответственности.