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Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гянджу

Президент Азербайджана Ильхам Алиев посетил Гянджу

Сегодня, 30 января, президент Азербайджана Ильхам Алиев совершил поезду во второй по величине город страны - Гянджу.

Глава государства посетил возведенный в центре города памятник общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву и возложил к нему цветы, принял участие в открытии нового здания Гянджинского государственного драматического театра, второго Гянджинского регионального центра ASAN xidmət.

Также глава государства ознакомился с ходом строительных работ в Гянджинском дворце спорта, принял участие в открытии локомотивного депо ЗАО "Азербайджанские железные дороги", заложил фундамент Гянджинского мемориального комплекса и дал интервью Азербайджанскому государственному информационному агентству АЗЕРТАДЖ.

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