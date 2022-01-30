Власти будут развивать крымские и донские морские порты

30 янв. 15:58

Правительство РФ одобрило распоряжение о развитии портов Феодосия в Крыму и Азов в Ростовской области, сообщается на сайте кабмина.

"В границы морских портов Феодосия (Крым) и Азов (Ростовская область) войдут дополнительные земельные участки. Распоряжения об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин", - говорится в сообщении, передает РИА Новости.

Так, у порта Азов на Дону будет построен терминал для приемки и отгрузки зерна и растительных масел, также он будет использоваться заводом по переработке льна.

В крымском порту Феодосия создадут новую инфраструктуру для обработки и хранения грузов.

Все работы пройдут в рамках федерального проекта "Развитие морских портов", - говорится в сообщении.