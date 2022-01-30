Россияне продолжают жить сегодняшним днем - исследование

30 янв. 15:13

Лишь каждый четвертый житель России делает накопления, и большинство из них откладывают менее пяти тысяч рублей в месяц, - говорится в исследовании аналитического центра университета "Синергия".

"Сбережения делают только 26% граждан России. Около 64% из них ежемесячно откладывают менее 5 тыс рублей, 20% - от 5 до 10 тыс рублей, а 9% - от 15 до 20 тыс рублей. Больше 20 тыс в месяц удается сэкономить только 7% опрошенных", - говорится в материалах исследования, передает РИА Новости.

Чаще всего россияне откладывают деньги на крупные покупки - на недвижимость, автомобили, бытовую технику; а также на путешествия, образование, подушку безопасности к пенсии и на "черный день", - отмечают аналитики.