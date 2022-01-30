Гинцбург: "омикрон" не конец пандемии коронавируса

30 янв. 14:57

"Омикрон" – не последний штамм коронавируса, и пандемия на нем не закончится, - сообщил директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

"Не берусь утверждать, что это финальная стадия пандемии, это было бы совершенно неправильно. Мы сейчас с вами разговариваем, и в это время возникают бесконечные количества новых вариантов COVID-19. Пока мы только боремся с последствиями, начинаем тушить пожар, когда этот пожар уже горит", - отметил он, передает ТАСС.

В то же время учены отметил, что исследования свидетельствуют о том, что ревакцинированные вакциной "Спутник Лайт" в течение трех месяцев имеют 100%-ную защиту против заражения омикрон-штаммом коронавируса, - рассказал он в эфире телеканала "Россия-1".

Напомним, на сегодняшний день штамм коронавируса В.1.1.529, обозначающийся греческой буквой "омикрон", выявлен уже в 82 регионах РФ.