Дагестанских чиновников проверят на компетентность

30 янв. 14:30

Власти Дагестана возьмут на контроль степень пригодности и компетентности своих управленцев, для чего создадут специальную комиссию, - сообщили в пресс-службе главы региона.

"Нужно пересмотреть подходы к организации труда, в том числе в кадровой политике - прекратить назначение на должности некомпетентных людей. Этим займется специальная комиссия, которая будет создана в ближайший месяц. Она будет определять степень пригодности и компетентности управленцев", - цитирует пресс-служба главу региона Сергея Меликова, передает ТАСС.

Также в регионе активизируется работа и по сокращению количества безработных - за 2021 год таких в регионе насчитали около 34 тыс, большей частью это молодежь, - добавили в пресс-службе.

"Необходимо изменить систему таким образом, чтобы более динамично развиваться по решению данной проблемы. Опираясь на статистику, проводить анализ, вести плановую, а не хаотичную работу", - отметил Меликов.