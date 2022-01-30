В центре Москвы горел подвал МИСиС

30 янв. 14:14

Сегодня днем в центре Москвы вспыхнул пожар в здании национального исследовательского технологического университета МИСиС, - сообщил источник в экстренных службах.

"В здании национального исследовательского технологического университета МИСиС на Ленинском проспекте произошло возгорание. Предварительно, очаг находится в подвале", - цитирует собеседника ТАСС.

Пожар тушили почти 30 расчетов пожарных и руководство столичного главка МЧС, на данный момент возгорание ликвидировано, пострадавших нет.

Причина возгорания устанавливается, - добавил собеседник агентства.