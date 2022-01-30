Крым засыпало толстым слоем снега

30 янв. 13:57

Минувшей ночью и сегодня утром в различных частях Крымского полуострова прошел сильный снегопад, - сообщили в крымском гидрометцентре.

"Накануне и утром в воскресенье повсеместно прошел мокрый снег, местами дождь. В Симферополе выпало 5 мм осадков – мокрый снег (при месячной норме 42 миллиметра). Высота снежного покрова в городе составила 10 см, в горах в районе метеостанции Ангарский перевал - 20 см, на метеостанции Ай-Петри - 14 см", - сообщили в гидрометцентре, передает РИА Новости.

Завтра с началом рабочей недели в различных частях полуострова в связи с прохождением циклона ожидаются мокрый снег, дождь, гололедица, усиление юго-западного ветра до 15-20, а в порывах до 25 м/с. Температура воздуха днем составит 2-7 градусов тепла, так что снег задержится только в горах, - добавили в гидрометцентре.