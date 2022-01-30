Лавров рассказал, чего Россия хочет от США

30 янв. 13:43

У России небольшие требования к руководству США, - заявил сегодня глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хотим добрых, ровных, взаимоуважительных, равноправных отношений с США, как и с любой другой страной мира. Об этом президент России Владимир Путин говорил и президенту США Джо Байдену, который на встрече в Женеве в июне 2021 года подтвердил именно такой настрой", - рассказал Лавров в программе "Воскресное время" на Первом канале, передает РИА Новости.

У России, как и у США, есть свои интересы, и "Наученные горьким опытом, не хотим оставаться в положении, когда наша безопасность повседневно ущемляется", - добавил глава российского внешнеполитического ведомства.