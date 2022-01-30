Жителя Дагестана подозревают в двойном убийстве в Калмыкии

30 янв. 13:14

Полицейские задержали в Дагестане мужчину, подозреваемого в двойном убийстве в Калмыкии, по имеющейся информации, в регион он прибыл за долгом, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Задержан подозреваемый в совершении двойного убийства на территории Лаганского района Калмыкии. Особо тяжкое преступление было совершено на животноводческой стоянке недалеко от поселка Улан-Хол, одному мужчине было причинено огнестрельное ранение, другому нанесены рубленые раны", - рассказала Волк, уточнив, что убитые были найдены сыном одного из них утром 29 января, передает РИА Новости.

Подозреваемого задержали в Дагестане – это знакомый одного из погибших, приехавший в Калмыкию требовать долг с работника животноводческой стоянки. У задержанного найден предмет, схожий с автоматом Калашникова, оружие отправлено на экспертизу.

По факту убийства возбуждено уголовное дело.