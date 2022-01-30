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Украина будет вынуждена покупать российский газ

Украина будет вынуждена покупать российский газ

Украина будет вынуждена начать прямые поставки газа из России после открытия "Северного потока - 2", предположил в эфире телеканала "NewsOne" политолог Дмитрий Корнейчук.

Страна уже столкнулась с катастрофическим дефицитом голубого топлива, а в следующий отопительный сезон Киеву "будет негде закупать газ", из-за чего власти будут вынуждены пойти на "величайшую зраду" (предательство).

"Мы берем газ из транзитной трубы, а когда заработает "Северный поток - 2", а он заработает в этом году, то у нас и в транзитной трубе не будет газа. Единственный выход для нашей власти - переходить на прямые договоры с "Газпромом" – уверен Корнейчук, передает РИА Новости.

Политическое руководство Украины искусственно создало нынешний энергетический кризис, чтобы объяснить гражданам необходимость начала закупки голубого топлива из России - Киев целенаправленно поднял тарифы на газ в стране и "поставил бизнес на колени", - уверен политолог: "Это банальная политтехнология - украинцы скажут: да хоть с кем угодно вы договаривайтесь - только снизьте нам тарифы на газ", - заключил Дмитрий Корнейчук.

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