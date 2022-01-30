Ушел из жизни киноактер Леонид Куравлев

30 янв. 12:39

Сегодня на 86-м году после тяжелой болезни ушел из жизни народный артист РСФСР Леонид Куравлев, - сообщил его сын.

Актер находился в городской клинической больнице № 40 в Коммунарке с диагнозом "воспаление легких", наличие COVID-19 у него не подтвердили, - передает РИА Новости.

Леонид Куравлев - советский и российский киноактер - звестен по ролям в таких картинах, как "Афоня", "Иван Васильевич меняет профессию", "Место встречи изменить нельзя", "Самая обаятельная и привлекательная", "Золотой теленок".

В общей сложности Леонид Куравлев снялся в более чем 200 фильмах и сериалах. Последнюю свою роль - отца Леонтия – он сыграл в фильме "Весь этот джем" в 2015 году.