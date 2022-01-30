За сутки в России выявили свыше 121 тыс новых заболевших коронавирусом

30 янв. 12:30

За минувшие сутки в России выявили еще 121 228 новых заболевших коронавирусом, что на 8 106 больше, чем днем ранее, госпитализированы 9 883 человека, - следует из данных, опубликованных оперативным штабом.

"По состоянию на 30 января 2022 года, количество госпитализаций за сутки составило 9 883 человека и уменьшилось по сравнению с предшествующими сутками на 32,2%. Снижение количества госпитализаций отмечено в 75 субъектах РФ, увеличение госпитализации произошло в 10 регионах", - сообщили в оперштабе, передает "Интерфакс".

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 121 228 человек. Умерло за сутки 617 заболевших, что стало минимальным значением с 28 июня 2021 года.

Распространение штамма "омикрон" обнаружено в 82 регионах страны, днем ранее "омикрон" был обнаружен в 78 регионах. Новый штамм уже стал доминирующим в России: на уходящий вариант "дельта" приходится 47,9%, на "омикрон" и другие не доминирующие штаммы - 52,1%.

Выздоровело за сутки в стране 28 944 человека, а вот число умерших от коронавируса в сутки с 16 января остается примерно на одном уровне и не превышает 700 человек.

Всего в России с начала пандемии зарегистрировано 11 737 007 случаев коронавирусной инфекции, 330 728 умерших и 10 218 151 выписанных.