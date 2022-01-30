Телеканал "Россия-24" посвятил "Формулу власти" 30-летию восстановления независимости Азербайджана (ВИДЕО)

30 янв. 12:14

На телеканале "Россия-24" прошел показ передачи "Формула власти", посвященной 30-летию восстановления государственной независимости Азербайджана и 60-летию президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Неизменный ведущий телепередачи, первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман открыл ее кадрами десятилетней давности, на которых президент Ильхам Алиев делится планами развития страны и которые за десять прошедших лет стали реальностью.

В передаче рассказывается о глобальных энергетических и транспортных проектах, реализованных по инициативе Азербайджана, динамичном развитии страны во всех областях, растущем авторитете страны, успешно председательствующей в международных организациях, в частности в Движении неприсоединения, оказывающей большую гуманитарную помощь развивающимся странам во время пандемии коронавируса, что получило высокую оценку ВОЗ, - передает АЗЕРТАДЖ.

За минувшее время Азербайджан решил главную проблему страны - остался в прошлом карабахский конфликт. В своем интервью президент Азербайджана рассказал о восстановлении территориальной целостности страны, про освобождение исконно азербайджанских земель.

Также в телепередаче представлены кадры процесса восстановления освобожденных земель, поездок главы азербайджанского государства на земли Карабаха.

Михаил Гусман в программе особо отметил атмосферу толерантности к представителям различных национальностей и вероисповедания, испокон веков царящую в Азербайджане, о которой, как подчеркнул ведущий, он знает не понаслышке. "Мультикультурализм у азербайджанцев в крови", - отметил Гусман.

Также в передаче рассказали и об активно развивающихся с каждым годом азербайджано-российских отношениях. Президент России Владимир Путин также поздравил азербайджанского коллегу с юбилеем, тепло пожелав процветания Азербайджану.

В свою очередь глава азербайджанского государства рассказал об успешных связях между Азербайджаном и Россией, расширяющихся во всех областях, в особенности в гуманитарной сфере.

Передача прошла и в ночном, и в утреннем эфире телеканала, - говорится в сообщении.