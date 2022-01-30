В Адыгее прошли ночные танковые "дуэли" ЮВО

30 янв. 11:58

Минувшей ночью танкисты военной базы Южного военного округа (ЮВО) провели в Адыгее ночные бои на современных танках Т-72Б3, - сообщает пресс-служба округа.

Маневры проводили экипажи военной базы 49-й общевойсковой армии ЮВО, дислоцированной в Абхазии: танкисты продемонстрировали навыки ведения боевых действий, применяя метод "танковых дуэлей", когда одна бронемашина находится в засаде, а вторая действует на удалении до 4 км, скрытно меняя огневые позиции, - передает "Интерфакс".

Также во время танковых поединков экипажи совершенствовали навыки маневрирования в реальной боевой обстановке, тренировались в выборе наиболее эффективных огневых позиций и маскировке, боевой стрельбе по неподвижным и движущимся целям из орудий Т-72Б3.

Учения прошли под руководством командующего войсками ЮВО генерала армии Александра Дворникова, - добавили в пресс-службе округа.