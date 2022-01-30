Торговец цветами в Ереване разобрался с коллегой при помощи ножа

30 янв. 11:43

Минувшей ночью в Ереване произошло убийство 35-летнего мужчины, - сообщает сайт криминальной хроники shamshyan.com.

В час ночи из больничного комплекса №1 "Гераци" в полицию сообщили, что к ним поступил гражданин с ножевыми ранениями. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что раненый – 35-летний житель Котайкской области, грузин по национальности. Его забрали с перекрестке проспекта Маштоца и улицы Амиряна в Ереване, где расположен цветочный ларек. При осмотре места происшествия полицейские обнаружили следы крови, а рядом нашли сломанный нож – тоже со следами крови, - передает Sputnik Армения.

Пострадавший получил восемь ударов ножом, острие орудия преступления осталось в его теле, но спасти его врачи не смогли – он скончался.

Сотрудники правоохранительных органов оперативно выяснили местонахождение подозреваемого - его нашли в гостиничном комплексе "Грин Палас" на проспекте Мясникяна и доставили в полицию. Им оказался 30-летний житель Еревана, сейчас он задержан.

Причины конфликта выясняются, известно, что и он, и убитый работали в цветочном ларьке. По факту убийства возбуждено уголовное дело, - добавили в полиции.