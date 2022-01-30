Жителей столичного региона ждут снегопады и метели

30 янв. 11:27

Сегодня днем жителей столичного региона ждет облачная погода, во второй половине дня местами пройдет снег, который вечером усилится до метели, - сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"Облачность в течение дня продолжит уплотняться, во второй половине дня с 15 часов начнется снег, который вечером усилится. Закружит метель с ухудшением видимости до 1,5 - 2 тыс м. Также потеплеет, температурный фон окажется на 3-4 градуса выше нормы для этого дня", - сообщил Тишковец, передает РИА Новости.

В Москве ожидается 2-4 градуса мороза, по области - от нуля до минус 5 градусов. Ветер будет дуть юго-восточный, порывистый, его скорость составит 5-10 м/с, а атмосферное давление будет падать и составит 730 ммм рт ст – намного ниже нормы, - добавил синоптик.