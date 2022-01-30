Токаев рассказал о январских событиях в Казахстане (ВИДЕО)

30 янв. 11:14

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил в эфире нескольких телеканалов с большим интервью, касающимся наболевших вопросов о ситуации в стране, в котором поделился своим видением трагедии в Алматы и событиям после нее.

Глава государства рассказал то том, как различить мирных митингующих и мародеров, о том, почему ни полиция, ни военные не спешили брать ответственность на себя, о том, как в страну просочились террористы и куда они делись после беспорядков.

Президент признал, что государство в эти страшные январские дни проиграло информационную войну, но смогло сохранить свою целостность и независимость.

"Вы, наверное, обратили внимание, что боевики организовали захват аэропорта. Сейчас следствие показывает, что аэропорт был захвачен для того, чтобы обеспечить проход через него граждан, прилетевших из одного центральноазиатского города. Это были подготовленные боевики, которые, естественно, прилетели под видом гастарбайтеров. Их провели через пограничные стойки, запустили в город и приступили к руководству операцией", - сказал президент.

Операция была спланирована заранее, ее целью был захват власти, - заявил президент.

"Этих людей естественно материальные ценности не интересовали. Они руководили атаками на административные здания, их интересовали уголовные дела, досье на сотрудников правоохранительных органов. Это была тщательно спланированная акция - по своей сути, террористическая, с привлечением боевиков из-за рубежа", - сказал Токаев, подчеркнув, что миротворцы ОДКБ не сделали ни одного выстрела на территории Казахстана.

Токаев не согласился с мнением Европарламента о международном расследовании событий, а также с оценками об "одолжении" коллег по ОДКБ, о чем он также рассказал в интервью.

"Бандитская акция продолжалась не один час. Даже департамент полиции отбивался две ночи. Бандитов было очень много. Шли с трех сторон, волнами. Блокпосты были смяты", - сказал Токаев.

Особо глава государства подчеркнул, что никаких изменений в Конституцию страны вносить не планируется, а период его пребывания у власти не превысит разрешенных законами двух сроков.

Полное интервью президента Казахстана Касыма-Жомарта Токаева смотрите на видео.