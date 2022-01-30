Товарооборот между Турцией и Грузией превысил $2 млрд

30 янв. 10:36

По итогам 2021 года Турция стала ведущим торговым партнером Грузии, товарооборот между странами достиг $2,1 млрд.

Доля Турции в суммарном товарообороте Грузии составила 15%, следует из данных Национального статистического управления Грузии.

По итогам прошлого года товарооборот между двумя странами вырос на 40% по сравнению с 2020 годом.

В 2021 году главными торговыми партнерами Грузии стали Турция - $2,1 млрд, Россия - $1,6 млрд, Китай - $1,4 млрд.

Экспорт Грузии в Турцию в 2021 году вырос на 69,1%, достигнув $322,2 млн. Турция занимает четвертое место среди экспортных партнеров Грузии, ее опережают Китай, Россия и Азербайджан.