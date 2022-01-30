Президент Израиля проводит первый в истории официальный визит в ОАЭ

30 янв. 10:19

Президент Израиля Ицхак Герцог сегодня вылетел в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) с первым в истории официальным визитом, - сообщила его канцелярия.

"Президент Герцог отправился в ОАЭ по приглашению фактического правителя ОАЭ и наследного принца Абу-Даби Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Президент посетит Абу-Даби и Дубай и проведет официальные встречи с наследным принцем Абу-Даби, министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бен Заидом Аль Нахайяном, вице-президентом, премьер-министром ОАЭ и эмиром Дубая Мухаммедом бен Рашидом Аль Мактумом", - говорится в заявлении, передает ТАСС.

Двухдневный визит стал возможен благодаря тому, что в сентябре 2020 года в Вашингтоне израильская сторона при активном посредничестве США подписала документы о нормализации отношений с ОАЭ и Бахрейном. До заключения этой трехсторонней сделки, получившей название "Авраамовы соглашения", у еврейского государства из арабских стран были дипломатические отношения только с Египтом и Иорданией, - отметил перед вылетом Герцог.

"Я несу с собой послание мира всему региону. Мир приносит с собой процветание, прогресс и рост во благо народов региона", - заявил Герцог, передает его канцелярия.