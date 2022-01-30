Коронавирус в Казахстане идет на спад

30 янв. 10:01

Коронавирус в Казахстане дает слабину - за прошедшие сутки в стране выявлено 9 475 новых случаев заболевания, а лидерами по-прежнему остаются Алматы и Нур-Султан.

Так, в Алматы выявлено 1979 новых заболевших, в Нур-Султане – 1 441 инфицированный, на третьем месте Карагандинская область – здесь 1 298 новых пациентов, - передает Sputnik Казахстан.

Более ста заболевших в Павлодарской (900), Акмолинской (802), Костанайской (611), Западно-Казахстанской (503), Северо-Казахстанской (387), Алматинской (332), Актюбинской (268), Жамбылской (202), Восточно-Казахстанской (198), Атырауской (196), Шымкенте (126) и Мангистауской (101) областях.

По темпам распространения коронавируса вернулась в "желтую" зону Кызылординская область. В "зеленой" зоне - Туркестанская область.

Сутками ранее в стране было выявлено 11 753 новых случая заболевания.