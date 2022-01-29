Леонид Слуцкий уличил ПАСЕ в предвзятости к Азербайджану (ВИДЕО)

29 янв. 23:20

На прошедшей накануне сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий обратил внимание на предвзятость докладчика Майкла Йенсена в отношении Азербайджана. По докладу Йенсена "Эволюция процедуры мониторинга" предполагалось принять резолюцию ПАСЕ о принципах мониторинга на пространстве Совета Европы.

Леонид Слуцкий посвятил антиазербайджанской риторике Майкла Йенсена большую часть своей речи на обсуждении доклада и резолюции. "Если говорить о докладе Майкла Йенсена, с которым мы прекрасно друг друга знаем, то в пункте 2.6 пояснительного Меморандума с заголовком "Нагорно-карабахский конфликт" содержится крайне противоречивая и не отражающая сегодняшнюю действительность информация, что свидетельствует о явно одностороннем подходе автора документа к столь важному для Совета Европы вопросу", - сказал он.

"Вместе с тем в резолюции содержится параграф №3 со ссылкой на [не]урегулированный нагорно-карабахский конфликт, что не отражает новых создавшихся в регионе реалий, возникших после подписания трехстороннего Заявления от 10 ноября, которое положило конец военным действиям", - подчеркнул председатель Комитета Госдумы по международным делам.

"Должен сказать, дорогие коллеги, что горжусь тем, что президент России Владимир Путин принял самое серьезное участие в разрешении нагорно-карабахского конфликта", - обратил внимание Леонид Слуцкий на то, что конфликт завершен, как и Карабахская война.

"Хочу еще раз поздравить нашего бывшего коллегу, бывшего главу азербайджанской делегации, а ныне главу государства господина Ильхама Алиева с недавним 60-летием. Он делает все для соответствия ситуации в стране высоким стандартам Совета Европы. Предлагаю, коллеги, присмотреться к данным неточностям в резолюции и принять соответствующие решения для их исправления", - заключил российский политик.