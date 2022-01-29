Ученые: постковид вызывает скрытые патологии легких

29 янв. 21:52

У пациентов с постковидным синдромом появляются труднодиагностируемые патологии легких, сообщает пресс-служба Оксфордского университета.

Пациенты, жалующиеся на одышку через месяцы после болезни имеют проблемы с процессом переноса газов, в том числе кислорода, кровью. При этом легочные аномалии развиваются как у тех пациентов, кто перенес ковид тяжело, так и у тех, кто болел в легкой форме.

Исследование проводилось с помощью МРТ, КТ и смеси кислорода с ксеноном, которой дышали пациенты.

"Теперь предстоит ответить на ряд важных вопросов. Насколько серьезна выявленная нами патология, как часто она наблюдается у пациентов с постковидным синдромом, чем она вызвана и каковы долгосрочные последствия для здоровья людей?" - указал исследователь и профессор Оксфордского университета Фергус Глисон.

Вероятность развития постковида, согласно текущим оценкам, не зависит от тяжести перенесенного заболевания, говорится на сайте Национальной службы здравоохранения королевства.