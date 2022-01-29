Экс-посол высоко оценил транспортные возможности Азербайджана и Ирана

29 янв. 21:43

Бывший посол Ирана в Азербайджане Мохсун Пакайин считает, что возможности Азербайджана и Ирана в транспортном секторе поспособствуют увеличению доходов обеих стран.

Две страны являются ключевыми государствами международного транспортного коридора Север-Юг, указал Мохсун Пакайин.

"Строительство нового моста через реку Астарачай, железной дороги Решт-Астара, завершение строительства железнодорожного терминала в Астаре, возобновление пассажироперевозок по маршруту Нахчыван-Мешхед, расширение дорожно-транспортного сотрудничества, создание маршрута Персидский залив - Черное море, сотрудничество в области морского транспорта в числе факторов, которые могут повысить доходы обеих стран", - перечислил он.

Пакайин добавил, что в будущем железная дорога Решт-Энзели протяженностью 35 км позволит увеличить морские грузоперевозки между Ираном, Азербайджаном, Россией и другими прикаспийскими государствами.

"Потенциал Азербайджана и Ирана может сыграть ключевую роль в политической, экономической сферах и сфере безопасности между двумя странами", - заключил он.