В пожаре в Москве спасли 12 человек

29 янв. 21:27

В Москве вечером в субботу произошел пожар в жилой квартире, спасены двенадцать человек, из них один ребенок, сообщает пресс-служба ГУ МЧС столицы.

Пожар случился на юге Москвы, на девятом этаже 12-этажного дома на улице Дорожная. Площадь возгорания составила 50 кв м.

"Пожарно-спасательными подразделениями в ходе проведения разведки и тушения пожара с горевшего и вышерасположенных этажей были спасены 12 человек, из них один ребенок. Спасенных осматривают медики", - уточнили в МЧС.

Пожар был полностью ликвидирован к 18.15.