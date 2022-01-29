В США назвали условие для сокращения масштабов военных учений в Европе

29 янв. 21:12

США сократят масштабы учений в Европе, если Россия ответит взаимностью, сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в интервью для телепередачи Full Court Press, пишет газета The Hill.

По словам Кирби, когда США начали с Россией переговоры по предложениям Москвы о гарантиях безопасности, Штаты "были готовы что-то предложить, если Россия ответит взаимностью". "Например, сокращение, возможно, размера и масштабов некоторых наших учений на континенте, но это потребует взаимности со стороны России. Они [Россия] не хотели идти на это. Так что, повторюсь, мы не закрываем дверь для переговоров. Госдепартамент ясно дал понять, что возможности для этого еще есть, но мы должны посмотреть, к чему это приведет", - рассказал он.

Вашингтон готов работать с Москвой по предложениям такого рода, но не согласен вводить запрет на вступление Украины в НАТО. Он заявил, что российский лидер "не может накладывать вето" на то, вступает ли страна в НАТО или нет. "Поэтому, очевидно, есть определенные принципы, по которым мы не собираемся идти на компромисс", - добавил Кирби.

Представитель Пентагона сообщил, что Россия "продолжает наращивать свои силы на границе с Украиной и вокруг нее, а также в Беларуси".