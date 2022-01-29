Фридрих Мерц: экономически нелепо останавливать "Северный поток - 2"

29 янв. 20:55

Лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Фридрих Мерц заявил о нелепости попыток остановить запуск трубопровода "Северный поток - 2" в интервью газете Die Welt.

"При нормальных условиях мы не сможем избежать запуска уже достроенного трубопровода. И с экономический точки зрения нелепо останавливать "Северный поток - 2" - после этих огромных инвестиций [в проект]", - сказал Мерц.

Исключить запуск газопровода можно только в том случае, "если мы действительно увидим российское вторжение на Украину", добавил он.

Подозрения о том, что Россия может вторгунться в Украину в последнее время регулярно звучат в странах Запада. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что такая информация является пустым и безосновательным нагнетанием напряженности и Россия ни для кого не представляет угрозу.