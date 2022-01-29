В Киргизии настроены на мирное решение пограничных вопросов с Таджикистаном

29 янв. 20:36

Глава Госкомитета нацбезопасности Киргизии (ГКНБ) Камчибек Ташиев заявил в субботу, что киргизская сторона настроена на решение пограничных конфликтов с Таджикистаном в мирном ключе.

"Мы настроены на мирное решение вопроса границы", - приводит его слова агентство "Кабар". Ташиев добавил, что стороны решат "вопрос по границам в компромиссе для обеих стран". Он указал, что "не будет такого, что вопрос решится только в пользу Киргизии или Таджикистана".

"Есть много вопросов по таким участкам, как Кулунду, Максат, Арка, Интернационал, Борбордук и т. д. Когда мы решим их, вернемся для решения приграничных вопросов [в районе населенных пунктов] Кок-Терек, Орто Боз, Таш Тумшук, Самоньон. Пока мы не решим эти приграничные вопросы, такие конфликты, в которых страдают люди, а государство несет ущерб, будут происходить", - констатировал глава ГКНБ.

Последний конфликт на границе двух стран произошел 27 января. В настоящее время ситуация на таджикско-киргизской границе стабилизирована.