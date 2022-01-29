Токаев рассказал, как правильно: "Алматы" или "Алма-Ата"

29 янв. 20:24

Нет никакой проблемы, что первую столицу Казахстана называют "Алма-Ата", сообщил в субботу президент республики Касым-Жомарт Токаев в интервью телеканалу "Хабар 24".

"(Такой вариант названия, как) Алматы больше подходит для людей казахскоязычных. Что касается русскоязычных, "Алма-Ата" сподручнее произносить. Поэтому давайте договоримся, что официально название "Алматы" останется, а сам город будет называть так, как удобно его жителям и тем, кто со стороны очень тепло относится к нашему городу", - рассказал Токаев.