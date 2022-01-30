Российские туристы заполонили Дубай

В 2021 году количество россиян, которые провели отпуск в Объединенных Арабских Эмиратах, значительно выросло, пишет Al-Monitor. Согласно недавно опубликованному отраслевому отчету, все большее число россиян посещают Дубай.

По словам организаторов туристического мероприятия The Arabian Travel Market (Арабский туристический рынок), которое ежегодно проходит в Дубае, в 2021 году Россия стала второй страной происхождения туристов, посетивших город, поднявшись с восьмого места в 2020 году. По прогнозам канадской инвестиционной компании Colliers, количество российских туристов будет продолжать расти в ежегодном исчислении.

”Дело в том, что Дубай стал одним из первых направлений, открывшихся для российских туристов без необходимости прохождения карантина. Это, несомненно, оказало значительное влияние на рост числа отдыхающих”, - заявила в пресс-релизе директор ежегодной туристической выставки Даниэль Кёртис.

В январе-ноябре 2021 года Дубай посетили 374 тыс. российских граждан. Согласно данным дубайского туристического управления, за указанный период это третий показатель по посещениям после Индии и Саудовской Аравии: 260 тыс. россиян посетили Дубай в 2020 году.

The Arabian Travel Market ожидает, что за ближайшие четыре года российские туристы принесут доход в объеме $1 млрд. Прогнозируется, что отдыхающие из России будут тратить $ 1 280 на человека к 2026 году.

Туризм - главная индустрия как в Дубае, так и на остальной территории ОАЭ. Въезд туристам был временно запрещен в 2020 году в связи с пандемией COVID-19. Правительство Эмирата по-прежнему не разрешает въезд жителям определенных стран в связи с пандемическими опасениями. Российские граждане по прибытии в ОАЭ получают 90-дневую туристическую визу. Как и остальные туристы, россияне должны предъявить отрицательный тест на COVID-19, чтобы попасть в эмират. На данный момент нет никаких специальных ограничений на въезд из России.

Согласно отчету компании Colliers, выставка Expo-2020 и чемпионат мира по футболу в Катаре в 2022 году в ближайшее время привлекут еще больше россиян в Дубай.

Выставка The Arabian Travel Market пройдет 9-12 мая в Дубайском центре международной торговли.