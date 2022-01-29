"Геленджик Арена" будет достроена в конце 2022 года

29 янв. 20:12

Культурно-развлекательный центр "Геленджик Арена" откроется на курорте в этом году.

Строительство "Арены" оценивается в 3 млрд рублей, ее площадь составит более 14 тыс кв м. Соглашение о строительстве было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2019 году. Реализацией проекта занимается "Корпорация развития "Геленджик – 2035".

"Геленджик Арена" сможет принимать культурно-развлекательные, спортивные мероприятия, форумы и научные симпозиумы. В здании разместятся два зала на 1600 и 300 мест, конференц-зона и ресторан.

"На сегодняшний день завершили основные монолитные работы по устройству каркаса и кровли. Сейчас обустраивают наружные и внутренние инженерные коммуникации, производят отделочные работы и обустройство фасада", – сообщила заместитель исполнительного директора по развитию компании-инвестора Дарья Дьякова.

Проект реализуется по принципу "зеленых" технологий - будут установлены солнечные батареи, а также зарядные станции для электромобилей, на территории будет предусмотрен раздельный сбор и сортировка отходов.

"Подобные проекты работают на улучшение инфраструктуры региона, экономическое развитие, привлекая туристов в Краснодарский край. По данному проекту наш департамент оказывает информационную и консультационную поддержку", – заявил глава краевого департамента инвестиций и развития МСП Василий Воробьев.

Завершить строительство «Геленджик Арены» планируют в четвертом квартале текущего года.