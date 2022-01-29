Абхазия выплатила 2 млн рублей российским туристам, раненым в Пицунде

29 янв. 19:53

Власти Абхазии выплатили российским туристам, раненым в июне 2021 года в Пицунде компенсацию в размере 2 млн рублей, пишет ТАСС.

Напомним, инцидент произошел 15 июня в Пицунде на территории пансионата "Самшитовая роща". Гражданин Абхазии Дмитрий Пилия ранил из пистолета Александра Филояна и Тимура Салимгариева. Граждане России были прооперированы, а затем длительное время проходили лечение в российских клиниках.

"Российским туристам Филояну и Салимгариеву, раненым прошлым летом в Пицунде, правительством Абхазии выплачена компенсация в размере 2 млн рублей - по 1 млн каждому", - сообщил сотрудник Министерства туризма Абхазии в субботу.

В отношении стрелявшего возбуждено уголовное дело по нескольким статьям.