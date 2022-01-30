Осетинские дорожные службы приведут в порядок Транскаспийскую магистраль

30 янв. 8:48

Дорожные службы Северной Осетии планируют до конца текущего 2022 года провести капитальный ремонт противолавинной галереи на 90-м км Транскавказской автомагистрали (Транскама) возле границы с Южной Осетией, сообщили в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи главы региона Сергея Меняйло с руководителем федерального дорожного агентства Романом Новиковым.

"С начала работ в апреле 2020 года дорожники построили подпорную стену из более чем 350 буронабивных свай для укрепления склонов. Длина удерживающей конструкции составила почти 270 м", - говорится в сообщении, передает ТАСС.

Далее на Транскаме планируют заменить дорожное покрытие – его уложат 20-сантиметровым слоем тяжелого бетона. Также заменят дорожную одежду, а внутреннюю поверхность сводчатой конструкции из гофрированной стали обработают двойным слоем огнезащитного состава.

Помимо этого, дорожники отремонтируют инженерные системы, электроосвещение, видеонаблюдение, устроят очистные сооружения и нанесут разметку, а в тоннеле оборудуют вентиляцию, средства автоматики и противопожарную сигнализацию, а также установят телефонную связь для звонков в круглосуточный диспетчерский пункт управления.