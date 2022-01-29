В Берлине назвали две ошибки Запада в отношении России

29 янв. 19:25

Евросоюз навредит себе, если попробует отключить Россию от платежной системы SWIFT, уверен глава оппозиционной немецкой партии Христианско-демократический союз Фридрих Мерц.

"Таким образом мы сами себе сильно навредим", - заявил он в интервью Die Welt на соответствующий вопрос.

По словам Мерца, отключение России от SWIFT грозит крушением всей системы и возможным переходом на китайский аналог.

У ЕС есть еще одна ошибка в отношениях с Россией, добавил политик - попытки подписать с Украиной соглашение об ассоциации, нарушающее торговые договоренности между Москвой и Киевом.

"Мы в ЕС должны уважительно относиться к тому, что страны, которые, к примеру, заключают соглашения об ассоциации или свободной торговле с Европейским союзом, могут в то же время иметь обязательства перед другими экономическими зонами", - подчеркнул Мерц.