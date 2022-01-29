Нефть реактивно начала год и с тех пор всё растет и растет

Нефть, стремительно начавшая 2022 год, дорожает шестую неделю подряд: цены достигли 7-летнего максимума, пишет Rigzone.

Американский бенчмарк West Texas Intermediate подорожал за неделю на 2%, при этом рост спроса привел к напряженной ситуации на глобальных рынках. Поскольку поставки по-прежнему ограничены, банки на Уолл-Стрит и управляющие нефтяным активами предсказывают рост цен до $100 за баррель. На рост стоимости энергоресурса также оказывают давление [безосновательные] опасения по поводу "возможного российского вторжения на Украину".

”Спрос достаточно силен, сторона предложения изо всех сил пытается его удовлетворить, что отражается на состоянии рынков”, - сказал Марк Вирт, исполнительный директор Chevron Corp. в эфире Bloomberg TV. По его словам, геополитические события влияют на товарный рынок больше, чем когда-либо прежде, и цена в $100 ”вполне ожидаема в ближайшие несколько месяцев”.

Нефть реактивно начала год, несмотря на нежесткую корректировку рынков после того, как Федеральная резервная система сообщила, что готова бороться с инфляцией. На данный момент на нефтяные цены не оказывает влияние опасение участников рынка, а потребление близко к возвращению к допандемическим уровням.

На следующей неделе внимание экспертов будет сосредоточено на встрече членов ОПЕК и их союзников, которая состоится 2 февраля. В картеле хотят оценить рынок и принять решение в отношении мартовского производства. По мере того как ОПЕК+ ослабляет ограничения, появляются опасения в отношении того, что не все члены организации смогут в достаточной мере нарастить производство.

”Добыча ОПЕК+ постепенно увеличивается, но не достаточно быстро, чтобы поспеть за просом, - считает эксперт из компании Global X Management, управляющей энергетическими активами на сумму $ 2 млрд. - Кроме того, если Россия вторгнется на Украину, нефть, безусловно, подорожает еще больше, не только из-за возможных санкций, но и позиции Москвы в ОПЕК+, мнение которой крайне важно для альянса”. Рынки также пристально следят за ситуацией на Украине, опасаясь потенциального перебоя в энергетических поставках.

Цены:

Нефть марки WTI с отгрузкой в марте выросла на 21 цент до $ 86,82 за баррель на Нью-Йоркской товарной бирже.

Мартовские грузы нефти марки Brent подорожали на 69 центов до $ 90,03 за баррель.

Признаком рыночной силы является бэквордация - бычий тренд, при котором краткосрочные контракты торгуются дороже, чем долгосрочные, что сигнализирует о недостаточном мгновенном предложении. Временной спрэд WTI составил $ 1,39 за баррель в рамках бэквордации в пятницу, подорожав с 23 центов в начале месяца.

По мере роста цен на нефть, стоимость ключевых товаров также растет. Оптовая продажа бензина на Нью-Йоркском рынке выросла до самого высокого сезонного значения за последние 30 лет. После 46-процентного подорожания в прошлом году среднемесячные цены на бензин в Америке вновь растут.