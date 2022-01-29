Врач рассказал, чего нельзя делать при лечении "омикрона"

29 янв. 19:11

При заражении новым штаммом коронавируса не стоит сразу начинать пить антибиотики и кроворазжижающие препараты, сообщил врач-терапевт Алексей Хухрев, передает "Москва 24".

"Прием этих лекарств без назначения врача может привести к развитию у организма устойчивости. Это то, что убивает гораздо больше, чем "омикрон", - предупредил он.

Также инфицированным не стоит пить спиртные напитки - алкоголь в период болезни оказывает дополнительную нагрузку на иммунитет.

Хухрев отметил, что симптомы заражения "омикроном" схожи с признаками ОРВИ, поэтому особенного лечения этого вируса нет.

"Обильное питье, отдых и терпение - вот основные три кита. Можно принимать витамин C и чай с лимоном", - констатировал терапевт.