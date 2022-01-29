Токаев: Россия для Казахстана является союзным государством

29 янв. 18:47

Президент Касым-Жомарт Токаев указал на союзничество России и Казахстана и подчеркнул, что российские власти не выдвигали никаких условий перед отправкой сил ОДКБ в республику.

"Я ответственно говорю, что никаких разговоров с [президентом РФ] Владимиром Владимировичем Путиным, а их было немало, и они были продолжительные, относительно того, что мы, дескать, потом рассчитаемся, естественно, не было. И никаких предварительных условий со стороны Кремля тоже не было. В конце концов, Россия для Казахстана - это союзное государство", - заявил Токаев в интервью телеканалу "Хабар-24", которое дал на русском языке.

Он подчеркнул, что миротворческий контингент ОДКБ во время миссии в Казахстане не произвел ни единого выстрела.

"Привлечение миротворческого контингента ОДКБ было исполнено в соответствии с договорными документами этой организации. Миротворческий контингент ОДКБ, прибыв в Казахстан, не произвел ни одного выстрела. С самого начала была достигнута договоренность о том, что этот контингент будет выполнять функции обеспечения, то есть охрану стратегических объектов. С остальными вопросами мы сами разберемся. Нам нужен был тыл", - пояснил президент Казахстана.