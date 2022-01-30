Северо-Осетинский театр ожидает первой в истории реставрации

30 янв. 4:28

Реставрацию Северо-Осетинского государственного академического театра имени В. В. Тхапсаева впервые в его истории проведут во Владикавказе, рассказали в пресс-службе главы и правительства Северной Осетии по итогам посещения объекта премьер-министром региона Борисом Джанаевым.

"Здание построили в 1968 году, с тех пор кроме косметических ремонтов, здесь никакие серьезные изменения не происходили. Изношена электропроводка, системы теплоснабжения и водоснабжения, канализации, вентиляции, устарела механика сцены театра и сценическое оборудование", - приводит слова директора театра Чермена Дудати ТАСС.

Он добавил, что из изначальных 48 штанкетов действуют всего семь, нуждаются в капремонте гримерки и цеха.

Проект реставрации подразумевает замену абсолютно всех коммуникаций, воссоздание и восстановление исторического облика театра.

Джанаев дал поручение - до конца февраля разбить все работы на этапы, при этом план необходимо составить так, чтобы ремонт шел параллельно со спектаклями.