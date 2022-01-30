Азербайджанский путешественник добрался на велосипеде до Албании

30 янв. 2:32

Велопутешественник из Азербайджана Рамиль Зиядов продолжает мировое турне, он добрался до балканских стран, пишет Trend Life.

В настоящее время Зиядов находится в городе Влёра в Албании, город расположен на стыке Адриатического и Ионического морей. В ближайшее время велопутешественник посетит Черногорию, Боснию и Герцеговину, Сербию.

Турне началось в апреле 2013 года, с тех пор Зиядов ведет просветительскую работу на свое пути, рассказывая жителям разных стран об истории и традициях Азербайджана. Его девизы - "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!".

Уроженец города Барда уже преодолел на велосипеде более 93 тыс км и не раз становился рекордсменом.