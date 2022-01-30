РУС ENG
Карабахское возрождение Кавказская геополитика
Новости Анализ Видео

Азербайджанский путешественник добрался на велосипеде до Албании

Азербайджанский путешественник добрался на велосипеде до Албании

Велопутешественник из Азербайджана Рамиль Зиядов продолжает мировое турне, он добрался до балканских стран, пишет Trend Life.

В настоящее время Зиядов находится в городе Влёра в Албании, город расположен на стыке Адриатического и Ионического морей. В ближайшее время велопутешественник посетит Черногорию, Боснию и Герцеговину, Сербию.

Турне началось в апреле 2013 года, с тех пор Зиядов ведет просветительскую работу на свое пути, рассказывая жителям разных стран об истории и традициях Азербайджана. Его девизы - "Я горжусь тем, что я азербайджанец!" и "Во имя Азербайджана!".

Уроженец города Барда уже преодолел на велосипеде более 93 тыс км и не раз становился рекордсменом.

1360 просмотров
Поделиться:
Распечатать:

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Лента новостей

Видео

English version