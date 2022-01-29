Токаев: в феврале будут подписаны важные соглашения между Казахстаном и Россией

29 янв. 18:03

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в большом интервью телеканалу "Хабар 24" рассказал, что в середине февраля посетит Москву, чтобы подписать "очень важные соглашения".

"Я скорей всего где-то в середине февраля по приглашению президента России буду находиться с визитом в Москве. И мы подпишем очень важные соглашения, которые связаны с долгосрочным сотрудничеством между нашими странами", - сказал Токаев.

Отметим, что интервью республиканскому телеканалу президент решил дать на русском, а не казахском языке.

"Данное интервью рассчитано на мировую аудиторию. Мы хотели бы обеспечить максимально широкий охват в связи с актуальностью темы и интересом во всем мире к происходящему в Казахстане", - объяснил пресс-секретарь Токаева Берик Уали.