В Кельбаджаре ищут пропавшего в метель военного

29 янв. 17:38

В Кельбаджарском районе Азербайджане продолжаются поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова, сообщил в субботу на брифинге замначальника пресс-службы минобороны страны Анар Эйвазов.

По данным оборонного ведомства, в связи с резким ухудшением погоды и метелью, на территории Алагёлляр в Кельбаджарском районе заблудились и пропали четверо азербайджанских военнослужащих.

"В результате поисков утром 29 января были найдены младший сержант Джавад Гусейнов, солдат Машалла Гусейнов и солдат Ясин Керимов. Они были доставлены в военный госпиталь в Кяльбаджаре и взяты под врачебное наблюдение. Поиски старшего лейтенанта Фуада Багирова продолжаются", - рассказал Анар Эйвазов.