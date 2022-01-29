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В Евросоюзе рассказали, какими могут быть новые санкции против России

В Евросоюзе рассказали, какими могут быть новые санкции против России

Работа ЕС над новыми потенциальными санкциями против России продвигается "очень хорошо", сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет РИА Новости.

"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - заявил он.

При необходимости ЕС намерен действовать быстро, подчеркнул Стано.

"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер", - отметил представитель Евросоюза.

Стано добавил, что "как ранее сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты".

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