В Евросоюзе рассказали, какими могут быть новые санкции против России

29 янв. 17:24

Работа ЕС над новыми потенциальными санкциями против России продвигается "очень хорошо", сообщил официальный представитель внешнеполитической службы Евросоюза Петер Стано, пишет РИА Новости.

"Продолжается и очень хорошо продвинулась работа по подготовке мер сдерживания и сильной международной реакции с огромными последствиями для России в случае любой дальнейшей агрессии против Украины", - заявил он.

При необходимости ЕС намерен действовать быстро, подчеркнул Стано.

"Не вдаваясь в подробности и не комментируя различные слухи, такой ответ может принять форму серьезного расширения существующих санкционных режимов, а также дополнительных индивидуальных и секторальных мер", - отметил представитель Евросоюза.

Стано добавил, что "как ранее сказала председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, рассматриваются все варианты".