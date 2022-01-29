Украинские артиллеристы проводят учения на границе с Крымом

29 янв. 17:09

Тактико-специальные учения артиллерийских подразделений Украины проходят в субботу недалеко от Крыма.

"В районе административной границы с Крымом проводятся тактико-специальные учения артиллерийских подразделений гаубиц "Мста-Б", - сообщает в субботу командование Объединенных сил Вооруженных сил Украины.

«Тренировка боевых расчетов по нанесению огневого поражения по условному противнику" проводится на полигоне в Херсонской области. "В ходе тренировок командиры взводов управляют артиллерийскими расчетами на всех этапах выполнения боевого задания, в частности в ходе перемещения в район огневых позиций, оборудования и подготовки позиций, наведения на цели и оставления позиций", - уточнил командующий Объединенными силами Сергей Наев.

Гаубицы "Мста-Б" проводят обстрел условного противника на расстоянии около 20 км.