Жители приграничного Баткена стали возвращаться в дома после конфликта на киргизско-таджикской границе

29 янв. 16:52

Граждане Киргизии, проживающие возле границы с Таджикистаном, начали возвращаться в свои дома после вооруженного конфликта на приграничной территории, произошедшего 27 января.

"Вчера и сегодня глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) Камчибек Ташиев провел работу, снята тяжелая ситуация. [Конфликтующие] стороны провели две встречи, совершен отвод войск, милиционеры проводят совместное патрулирование, ситуация находится под контролем. Свыше 11 тыс эвакуированных граждан возвращаются в свои дома", - приводит агентство "Акипресс" слова министра чрезвычайных ситуаций Киргизии Бообека Ажикеева.

В пунктах временного размещения остаются 732 человека, вскоре они также вернутся домой.